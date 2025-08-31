Yangın, Aşağı Çerçi köyünde çıktı

Bartın’daki Orman Yangını Üzerine Açıklama

Bartın’da, Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde meydana gelen orman yangını hakkında açıklama yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Ulus ilçemize bağlı Aşağı Çerçi köyünde bir arılıkta çıktığını değerlendirdiğimiz bir yangın ormana sıçradı. Şu anda 28 iş makinesi araç ve yaklaşık 150 personelle yangına müdahale ediyoruz” şeklinde bilgilendirme yaptı.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Vali Arslan, söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “İnşallah büyümeden, imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.