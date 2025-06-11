Yangın, Atatürk Baraj Gölü’nde çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında, ormanlık alanda bir yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki ekili tarım alanlarına ulaşarak paniğe neden oldu.

ALEVLERİN YAYILIMI VE MÜDAHALE

Yangın, Şanlıurfa – Adıyaman karayolu üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlak verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale etmeye çalışırken yangın, rüzgarın etkisiyle buğday tarlasına sıçradı.

Kısa sürede ilerleyen alevler, yol kenarında bulunan bir petrol istasyonuna doğru yönelerek tehlike oluşturdu. Araçlarını durduran sürücüler, alevlerin petrol istasyonuna ulaşmasını önlemek için itfaiye ekiplerine yardım etti. Kontrol altına alınan yangında çok sayıda çam ağacı ve ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.