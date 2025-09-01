Yangın Atış Poligonunda Tadilat Sırasında

YANGININ NEDENİ AÇIKLANDI

Aydın’ın Efeler ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının Emniyet Müdürlüğü’nün atış poligonundaki tadilat çalışmaları sırasında meydana geldiğini duyurdu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 15.30’da başladığını belirten Vali Canbolat, “Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligonundaki tadilat sahasında spiralden çıkan bir yangın çevreye yayıldı” ifadelerini kullandı.

MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEDE

Yangına müdahale için bölgeye gelen bütün ekiplerin anında göreve başladığını söyleyen Vali, şu anda 168 personel ve 53 araç ile birlikte 9 hava aracı ile yangına müdahale edildiğini aktardı. “Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. En kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz” dedi. Yangınla mücadele eden ekipler arasında AFAD, ADM, emniyet, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri bulunuyor.

EMİRDOGAN KÖYÜ ÇEVRESİ GÜVENCEDEN ÇIKARILDI

Vali Canbolat, aynı zamanda “Herhangi bir iş yerinde veya evde bir zarar yok. Bir sıkıntı olmasın diye Emirdoğan köyünün çevresini kuşattık” şeklinde açıklamada bulundu. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.