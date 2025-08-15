Yangın AVCILAR’da Depoda Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Avcılar’da, çorap üretimi yapan bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, 03.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-642 Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Çorap üretimi yapılan atölyenin deposundan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MAHALLEDEKİ PANİK ANLARI

Alevlerin tüm atölyeyi sarmasıyla birlikte, apartman sakinleri tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Bu esnada polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerinde beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi ve binanın dış cephesinde hasar oluştu.

VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Yangın anı, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekti. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı.