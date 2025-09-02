Yangın, Avcılar’daki Kozmetik Deposunda Çıktı

YANGIN NEDENİYLE PANIĞA NEDEN OLDU

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yer alan 5 katlı bir binanın altındaki kozmetik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Avcılar Merkez Mahallesi’nin Harmanyeri Sokak’ındaki bu depoda, saç boyalarının tepkimeye girmesi sonucu yoğun bir duman açığa çıktı. Bu durum çevrede panik yaşanmasına yol açtı.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Acil durum bildiriminin yapılmasının ardından, olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Tedbir amaçlı olarak bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve yoğun dumanı tahliye etti. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Bununla birlikte, depoda önemli ölçüde hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.