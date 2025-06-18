Yangın, Aydın’da Hızla Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, fıstık çamlarının bulunduğu ormanlık alanda bir yangın başladı. Yangın, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kesin bir sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçradı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sayesinde yangın hızla kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, herhangi bir yeniden alevlenme olasılığına karşı tetikte kalmayı sürdürüyor.