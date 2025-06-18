Haberler

Yangın, Aydın’da Hızla Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, fıstık çamlarının bulunduğu ormanlık alanda bir yangın başladı. Yangın, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kesin bir sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçradı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sayesinde yangın hızla kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, herhangi bir yeniden alevlenme olasılığına karşı tetikte kalmayı sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Satranç Federasyonu Ziyareti Yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile gelecek dönem ve turnuvalar üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberler

FIFA Kulüpler Kupası Devam Ediyor

FIFA Kulüpler Kupası 2025'te Real Madrid ve Al Hilal'in karşılaşması 18 Haziran'da canlı yayınlanacak. Taraftarlar, Arda Güler'in maçta yer alıp almayacağını merak ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.