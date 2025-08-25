Yangın, Bağlar’da Kontrol Altına Alındı

YANGIN DİYARBAKIR’DA BİR BİNA DA ÇIKTI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir binanın üst katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin büyük çabasıyla kontrol altına alındı. Olay sonucunda 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki 8 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarın yapılmasının ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale esnasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından oksijen sağlayarak ayakta tedavileri gerçekleştirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine yönelik incelemelerin başlatıldığı bildirildi.