Yangın, Bakü’de Sederek Alışveriş Merkezi’nde

YANGIN BAKÜ’DE ÇIKTI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Sederek Alışveriş Merkezi’nin deposunda, yerel saatle 11.50 sularında bir yangın meydana geldi. Yangın, kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Ancak bu olayda 4 kişi dumandan etkilendi.

ACİL SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Yangının nedeninin belli olmaması rağmen, bölgeye acil sağlık hizmeti sunmak amacıyla 3 sağlık ekibi yönlendirildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yangının yayılmasının önüne itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde geçildiği belirtildi.

BÖLGEYE EK İTFAİYE VE PERSONEL SEVK EDİLDİ

Yangınla ilgili olarak, bölgeye 30’a yakın özel araç ve yaklaşık 140 personel gönderildi. Olayla ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Esenyurt’ta Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Esenyurt'ta bir otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
Kastamonu’da 16 yaşındaki çocuk öldü

Kastamonu'da bir otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, hastanede tedavi edilemeyerek hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi defnedildi.

