Yangın Baskılandı, Kontrol Edilmiyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz eşliğinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Cemil Tugay, “Yangın çok geniş bir alanda etkili. En büyük sorun rüzgar. Rüzgar bazen yön değiştirebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız sıcak ve rüzgarlı günlerde daha dikkatli olmalı.” şeklinde açıklama yaptı. Yangının, bir hobi bahçesi inşası sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı bilgisi edinildi. Tugay, dikkatsizce yapılan bir eylemin ciddi sonuçlara yol açtığını belirtti. Yangının önemli ölçüde baskılandığını fakat tamamen kontrol altına alınmadığını ifade etti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yangının Yeniköy Mahallesi’nde başladığı ve bu olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yangına yakın bir alanda kaynak yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Kadir ÖZEN/İZMİR,