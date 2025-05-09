Yangın Bayırbucak’ta Kontrol Altına Alınamadı

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Şeren köyü yakınlarında bir orman yangını çıkmış durumda ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine yangının Bayırbucak merkez nahiyesi Rebia’ya bağlı Şeren köyü yolu çevresinde meydana geldiğini ve zorlu coğrafya ile engebeli arazilerin alevlerin hızla yayılmasına sebep olduğunu aktarıyor.

İTFAİYE PERSONELİ VE MALZEME GÖNDERİLDİ

Yangına müdahale için 6 söndürme aracı, 5 su ikmal aracı, 2 pikap tipi araç ve 1 iş makinesi kullanılıyor. Keyyal, bu çalışmalarda 50 itfaiye personelinin görev aldığını ifade ediyor. Ancak yangının kontrol altına alınamadığını belirten Keyyal, ekiplerin 24 saati aşkın süredir sahada aralıksız çalıştığını dile getiriyor. Yangının geniş ormanlık alanlar nedeniyle kontrolsüz bir şekilde yayıldığını söylüyor.

DAĞLIK ARAZİ HALİYETİ SEBEPLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Keyyal, bölgede yangın hatlarının olmaması, dağlık yapı, sarp yollar ve dik yamaçların ekiplerin ulaşımını zorlaştırdığını vurguluyor. Ayrıca, “Maalesef paletli araçlar ya da helikopter gibi havadan müdahale imkânlarımız bulunmuyor.” diyor. Yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini kaydediyor.