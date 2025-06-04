Yangın, Bayrama İki Gün Kala Yaşandı

YANGININ BAŞLANGICI

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yılmaz Selim’e ait çiftlikte sabaha karşı 02.30 sıralarında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebep nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın yer aldığı ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerle uzun bir süre mücadele etti ve yangın kontrol altına alındı.

HASAR VE KAYIP

Yangının ardından geriye yalnızca küle dönmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı. Daha önce satışının yapıldığı öğrenilen hayvanlardan sadece 2’si kurtarılabildi. Yangının boyutları gün ağarınca net bir şekilde görüldü ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, bayrama iki gün kala yaşanan acı olay nedeniyle derin bir üzüntü duydu.

ÇİFTLİK SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, yaşadığı kaybı şu sözlerle aktardı: “Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17’si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin. Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun.”