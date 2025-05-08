“Yangın Belediye Sınırlarında Olsaydı İstifa Edersin”

BOLU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak 2025’te meydana gelen Grand Kartal Otel yangınını incelemek amacıyla oluşturulan komisyon, 7 Mayıs 2025 tarihinde 14. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyona başkanlık eden AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın detaylı bir sunum yaptığını ifade etti. Özcan, yangının gerçekleştiği otelin Bolu Belediyesi’nin sorumluluk alanında olmadığını vurguladı ve “Olay belediye sınırlarında olsaydı, sorumluluğumuz var mı yok mu demeden aynı gün istifa ederdim” şeklinde konuştu.

SUNUMDA YAPILAN BELİRTİMLER

Başkan Özcan, Grand Kartal Otel’in Seben ilçesi sınırları içerisinde bulunduğunu ve emlak vergisini de Seben Belediyesi’ne ödendiğini dile getirdi. Otelin, 1990 yıllarında 3 bin 224 metrekare olarak ruhsatlandırıldığını ancak daha sonra dört tadilatla birlikte bu alanın 16 bin 300 metrekareye ulaştığını aktardı. Özcan, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre, belediyeler sadece kendi sınırları ve meclis kararıyla mücavir sahada hizmetten sorumlu. Bu otel, mücavir sahamıza bile uzak. İnşaat, iskan ve tadilat ruhsatlarını Bolu Belediyesi vermedi. İşletme ruhsatını İl Özel İdaresi verdi. Bizim bu oteli resen denetleme yetkimiz yok” şeklinde konuştu.

DENETİM SORUMLULUĞU

Tanju Özcan, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 30, 34 ve 37. maddeleri uyarınca Turizm İşletme Belgesi sahip otellerin can ve mal güvenliği denetimini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üstlendiğine dikkat çekti. “16 Aralık 2024’te Bakanlık kontrolörleri oteli denetledi, ancak yangın önlemleriyle ilgili bir bulgu raporlanmadı” dedi. Bunun yanı sıra, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince otelin yılda bir kez denetlenmesi gerektiğini ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda eksiklikler yaşadığını ifade etti. Özcan, rutin denetim yetkisinin İl Özel İdaresi’nde olduğunu belirtti.

Yangın sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna dikkat çeken Özcan, raporda Bolu Belediyesi, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “birinci derece etkili” olduğunun belirtildiğini ifade etti. Ancak sadece belediye ve İl Özel İdaresi çalışanlarının tutuklu olduğunu ve Bakanlık yetkilileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını vurguladı. “Hukuki durumu aynı olan kurumlara farklı uygulama yapılıyor. Bu çifte standarttır” diye ekledi.

DENETİM EKSİKLİKLERİ

Özcan, Aralık 2024’te belediye ekiplerinin otelde gerçekleştirdiği denetimde 8 eksiklik tespit edildiğini belirtti. Otel yönetimine 15 gün süre verildi, fakat talebin geri çekilmesiyle beraber işlemin düştüğünü ifade etti. “Ortada bir rapor yok, sadece form var. Talep geri çekilince rapor düzenlenemedi. Belediye çalışanlarının kusuru olduğunu düşünmüyorum” dedi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, eksikliklerin İl Özel İdaresi’ne bildirilmesi gerektiğini savundu. Özcan ise, “Eksiklikleri bildirme yükümlülüğü ruhsatı veren İl Özel İdaresi’nde” yanıtını verdi.

YENİ TEDBİRLER ÜZERİNE ÇALIŞILMAKTA

Komisyon Başkanı Selami Altınok, yangında hayatını kaybedenlerin aileleriyle daha önce bir araya geldiklerini hatırlattı ve “Acı hepimizin acısı. Bir daha böyle facialar yaşanmaması için çalışıyoruz” dedi. Komisyonun faaliyet süresinin bir ay uzatıldığını belirten Altınok, Bolu Valiliği ve iki sivil toplum kuruluşunun da dinleneceğini açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise, Bakanların ve Bolu Valisi’nin komisyona çağrılmasının şart olduğunu, aksi takdirde çalışmaların sonuçsuz kalacağını savundu.