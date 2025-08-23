Yangın, Beyşehir’de havadan söndürüldü

YANGININ NEDENİ VE YERİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, çevredeki ormanlık alana ulaşmadan havadan müdahale ile söndürüldü. Yangın, Üstünler Mahallesi’nde gerçekleşti. Bilgilere göre, Üskelles Adası ile suların çekildiği kara parçası arasında yer alan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. alana gelen ekipler, yangının sazlık alandan dolayı bataklık bir durumda bulunmasından ötürü karadan müdahale edemedi.

HAVADAN MÜDAHALE VE KONTROL ALTINA ALMA

Ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için kara kısmında tedbir alarak beklerken, Antalya’dan helikopter talep edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan helikopter, yangına havadan müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangınla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. Beyşehir Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, sazlık alandaki yangına müdahale için 3 arazöz ve ekiplerle birlikte bölgeye geldiklerini ancak bataklık durumundan dolayı karadan müdahalenin imkansız olduğunu belirttikten sonra havadan müdahale için helikopter istediklerini aktardı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

OLAYIN SEVİNDİRİCİ SONUCU

Yıldırım, yangının rüzgarın farklı yönlerden esmesi nedeniyle adaya sirayet etmediğini ve bu alan üzerinde fazla olumsuz bir etki oluşturmadığını ifade etti. Üstünler Mahallesi Muhtarı Ali Yaman ise, adada 200 kadar yaban atının yaşadığını belirterek, alevlerin bu alanı etkilememesi ve ormanlık alana sıçramamasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarında görev alan orman teşkilatı, traktörleriyle destek olan köy sakinleri ve tüm ekiplere teşekkür etti.