Yangın, Binanın Çatısında Meydana Geldi

YANGIN DÜZENLİ MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Esenler’de yer alan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Turgut Reis Mahallesi 428. Sokak’taki binanın çatısında saat 20.30 sıralarında patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, kısa süre içinde çatının tamamını sardı.

MAHALLE SAKİNLERİ İHBARDA BULUNDU

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde söndürerek kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.