Yangın Bozontepe’de Buğday Tarlasını Yaktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen bir yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ile 2 hektarlık ormanlık alan zarar görüyor. Yangın, Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisinde, hasadı yapılan buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle başladı.

ALEVLERİN YAYILIMI VE MÜDAHALE

Alevlerin rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçraması üzerine, yangın ihbarı yapıldı. Bu doğrultuda, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 13 arazöz ve 127 personel ile bir helikopter yönlendirildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında meydana gelen zarar, yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alanla sınırlı kaldı.