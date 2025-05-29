Yangın, Buca’da Meyve Tezgahında Çıktı

YANGIN ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Meyve tezgahı alev alev yanarken bu anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, saat 23.45 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer semtindeki pazar yerinde yer alan sebze-meyve satış tezgahında ortaya çıktı. İddiaya göre, tezgahta belirsiz bir sebepten çıkan yangın, hızla tüm alanı sararak büyüdü.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.

KUNDAKLANMA İHTİMALİ İNCELENİYOR

Öte yandan, tezgahın alev aldığı anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangınla ilgili araştırmalar sürdürülüyor.