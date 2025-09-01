Yangın, Buldan’da ciddi hasar verdi

YANGIN BÖLGESİNDE GERGİN ANLAR

Denizli’nin Buldan ilçesindeki Çatak Mahallesi’nde başlayan orman yangını, dün Bölmekaya Mahallesi’ne sıçradı. Yangın, ormanlık alana hızla ulaştı ve evlerini korumak için mücadele eden bir vatandaş kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, 5 gündür devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, akşam saatlerinde Bölmekaya Mahallesi’ni tahliye ettirdi. Yangın, biranda mahalledeki ormanlık alana sıçrayınca evler de tehdit altına girdi. Evini alevlerden korumak için mücadele eden Ali Kara, bu esnada fenalaştı. Yangına müdahale ekibi durumu fark ederek Kara’yı yangın bölgesinden uzaklaştırdı ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Ali Kara’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kara, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavisi sürüyor. Yangına helikopterler havadan destek sağlıyor. Helikopterlerin daha hızlı müdahale edebilmesi için vatandaşlar, yangın havuzlarına traktörlerle su taşımaya devam ediyor.

ÇIĞLIKLAR YÜREK YAKTI

Yangını durdurmaya çalışırken kalp krizi geçiren Ali Kara’nın eşi Yasemin Kara, “Buldan’ın Bölmekaya Mahallesi’nde yaşıyorum. Yangın dün geldiği zaman evin önündeydik. Eşimle birlikte bağ ve bahçeyi ıslatmaya çalıştık. Komşularla burada toplandık. Yangın hızlı bir şekilde köyün içine doğru girdi. Eşimle önlem almaya çalışırken komşunun çatısı yanmaya başladı. Yangınla mücadele sırasında eşim fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Şu anda Denizli’de yoğun bakımda” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KÜTÜK İÇİN İZDİHAM

Yangında tarım makineleri ve hayvan gıdalarının yandığını belirten Hakan Ayar, “5 gündür buradaki ormanlar yanıyor. Mahallemize yakın bir tepede yangın vardı. Yangın söndü ancak tekrardan alevlendi. Rüzgarın etkisiyle yangın mahalleye doğru geldi. Yaklaşık 5 dakikada mahalleyi çevreledi. Kendimizi zor kurtardık. Dayım kalp krizi geçirdi, dedem dumandan etkilendi ve ikisi de hastaneye kaldırıldı. Ağaçlarımız yandı. Helikopterler kesintisiz çalışıyor ama yangın hala sönmedi. Yangın, bir anda üstümüze geldi. Yoğun duman nedeniyle nefes alamıyorduk. Dün köy tahliye olunca burada kalamadık, Buldan’da kaldık. Komşumuzun çatısı yandı. Şükür ki can kaybı olmaması tek sevindirici taraf. Yangın çok şiddetliydi, hayvanları saldık. Böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık ve hayatımda böyle bir yangın görmedim. Bostanyeri Mahallesi’nde bir abimizin 15 hayvanı telef oldu ve evi de yandı” ifadelerini kullandı.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Yangın söndürme çalışmaları bölgede hızlı bir şekilde devam ediyor. Helikopterlerin yanı sıra yer ekipleri de yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler seferber olmuş durumda. Yangının büyümesi riskine karşı bölgedeki vatandaşlar da hazır bekliyor.