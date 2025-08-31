Yangın, Buldan’da devam ediyor

DENİZLİ’DE YANGIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Denizli’de yangın, 5. gününde gece saatlerinde ekiplerin karadan müdahaleleri ile devam ediyor. Bu sürede yangının Beş farklı alanında kontrol sağlama çalışmaları devam ederken, Buldan ilçe merkezi üzerinde tehdit oluşturuyor. 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangına karşı mücadele sürüyor.

GÖRÜNTÜLERLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Gecenin ilk saatlerinde, yangın alanındaki dron ile çekilen görüntüler, durumu gözler önüne seriyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yangın noktalarına müdahale etmeyi sürdürüyor. Yangının dumanları ilçe merkezini kaplarken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Parçalar halinde devam eden alevler, ilçe halkı için endişe kaynağı oluyor.