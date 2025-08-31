Haberler

Yangın, Buldan’da devam ediyor

DENİZLİ’DE YANGIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Denizli’de yangın, 5. gününde gece saatlerinde ekiplerin karadan müdahaleleri ile devam ediyor. Bu sürede yangının Beş farklı alanında kontrol sağlama çalışmaları devam ederken, Buldan ilçe merkezi üzerinde tehdit oluşturuyor. 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangına karşı mücadele sürüyor.

GÖRÜNTÜLERLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Gecenin ilk saatlerinde, yangın alanındaki dron ile çekilen görüntüler, durumu gözler önüne seriyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yangın noktalarına müdahale etmeyi sürdürüyor. Yangının dumanları ilçe merkezini kaplarken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Parçalar halinde devam eden alevler, ilçe halkı için endişe kaynağı oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, yeni av sezonunu kutlamak için düzenlenen törende "Vira bismillah" diyerek denize açıldı ve coşkulu havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Haberler

Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

İstanbul Poyrazköy'de düzenlenen törende Vali Davut Gül, balıkçılık sektörünün umut verici bir geleceği olduğunu vurguladı ve yeni sezon için balıkçılara başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.