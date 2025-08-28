Yangın, Buldan Ormanlık Alanında Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Denizli’nin Buldan ilçesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, Buldan ilçesi Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zorlu bir arazi yapısına sahip ormanlık alanda dumanların yükselmesi dikkat çekti.

DURUMUN İHBAREDİLMESİ

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için müdahalelere devam ediyor.

MÜDAHALE AĞIRLIKLADI

Sarp arazi nedeniyle müdahalenin güçlükle gerçekleştirildiği belirtildi. Yangınla mücadele eden ekipler, hızlı bir şekilde yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yangının büyümemesi için gereken önlemler alınıyor.