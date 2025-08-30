Yangın, Cağ Kebap İşletmesinde Başladı

YANGININ BAŞLANGICI VE BÜYÜMESİ

Erzurum’da bir cağ kebabı işletmesinde başlayan yangın, kısa bir sürede büyüyerek çevredeki bir otel ile dört binayı etkiledi. Yangın, gece saat 23.55’te merkezi Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde bulunan restoranda ortaya çıktı. İhbar sonrası, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 25 itfaiye aracı ile arazözler, TOMA ve köpük sıkma araçları da yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Alevler nedeniyle restoranın yanı sıra, civardaki evlerde yaşayan kişiler ve otelde kalan dört kişi tahliye edildi.

KONTROL ALTINA ALMA MÜCADELESİ

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, ekipler yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı fakat restoran, dört bina ve otelin çatısında hasar meydana geldi. Neyse ki olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE DETAYLARI

Yangının cağ kebabı işletmesinde başladığını belirten iş yeri sahibi Erhan Topçu, “Cağ kebap salonunda küçük bir yangın olarak çıktı. Sonra büyüyerek yan binalara sıçradı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede olay yerine geldi fakat yangını kontrol altına almak biraz zaman aldı” dedi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de olay yerinde inceleme yaparak, “Cağ kebabı işletmesindeki yangın 23.54’te başladı. 4 dakika içinde bir itfaiye aracı müdahale etti. Yangın yan taraftaki işletme ve otele sıçradı, dört binayı etkiledi.” şeklinde konuştu.

YANGININ SEBEBİ VE SORUŞTURMA

Vali Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve polis ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı. Yangına yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındığını dile getiren Çiftçi, “Yangın çıkış sebebi itfaiyenin raporu ile belirlenecek. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Yangın nedeniyle otelde kalan dört müşteri tahliye edildi” dedi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli ve idari soruşturma başlatacağı bilgisi de verildi.