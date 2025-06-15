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Yangın, Çamköy’de tarım arazisinde

ÇAMKÖY KÖYÜ YAKINLARINDA YANGIN ÇIKTI

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında, dün akşam saat 20.30 sıralarında bir yangın meydana geldi. Tarım arazisinde çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale etmek için 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 85 personel seferber oldu. Alevler, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede soğutma çalışmaları devam eden ekipler, sabah saatlerinde yangından etkilenen bir oluklu kertenkele buldu. Personel, buldukları kertenkeleye su vererek onu serinletmeyi başardı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir yudum su, bir dünya merhamet. Çanakkale’de yangından etkilenen oluklu kertenkele, Kahramanmaraş’ta sıcaktan bunalan kaplumbağa. Dostlarımızın imdadına orman kahramanları yetişti. Unutmayalım dikkatsizliğimiz sadece ağaçları değil, dostlarımızı da tehdit ediyor” ifadelerine yer verildi.

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