Yangın Çanakkale’de İnceleniyor

İÇİŞLERİ BAKANI ÇANAKKALE’DE YANGIN İNCELEMESİ YAPIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla mücadele çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunmak ve temaslarda bulunmak amacıyla Çanakkale’ye geldi. Vali Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bakan Yerlikaya’yı karşıladı.

GÜZELYALI MAHALLESİ’NDE İNCELEMELER YAPTI

Bakan Yerlikaya, ilk olarak yangının etkilediği Güzelyalı Mahallesi’ne geçti. Burada, Güzelyalı Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı ve Çanakkale Yangın Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından yanan alanlarda incelemelerde bulunarak, evi zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan, bu sırada geçmiş olsun dileklerini iletti.

YANGINLA MÜCADELE HIZLA DEVAM EDİYOR

Yangınla ilgili bilgiler veren Bakan Yerlikaya, yangının etkilediği alanın toplamda 1000 hektar olduğunu vurguladı. Yerlikaya, “22 saat içerisinde bu kadar müdahale yapıldı. İnşallah tamamen kontrol altına alınacak” dedi. Yangınla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.