Yangın Çanakkale’de Kontrol Altında

YANGININ BAŞLANGICI VE GİDİŞATI

Çanakkale’de bir tarım arazisinde başlayan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı ve alevler Yenimahalle köyüne kadar ulaştı. Köyde bazı bahçeler yangından zarar görürken, yol kenarındaki alevleri söndürmek için Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler su tankerleriyle müdahaleye başladı. Yangın, saat 12.00 civarlarında Çanakkale merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında çıktığı bilgisi verildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızlıca büyüdü ve ormanlık alana geçti.

MÜDAHALE ÇABALARI

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangının kontrol altına alınması için bölgeye ekip gönderdi ve hem havadan hem de karadan müdahale sürdürülüyor. Ancak, rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Özellikle Yenimahalle köyü içerisinde bahçeler ve yol kenarları alevler tarafından sarılınca, yangının söndürülmesi için büyük çaba harcanıyor. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve köylüler, yangınla mücadele için su tankerleriyle seferberlik ilan etti.