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Yangın, Çiftlikköy’de Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında akşam saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Laledere köyünde yer alan binanın çatı katında, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının alınmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çatı katında başlayıp, binanın içine de sıçrayan alevleri söndürmek için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun müdahaleyle ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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