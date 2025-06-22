Yangın Çıkan İki Şahsa İşlem Yapıldı

YANGINLARDA ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Çanakkale ve Biga ilçelerinde tarım arazilerinde meydana gelen iki yangınla ilgili olarak üç kişinin adli işlemlerine başlandı. Çanakkale’nin Erenköy köyü yakınlarında saat 12.00’de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına, 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer ve 5 itfaiye aracıyla toplam 176 personel müdahale etti. Yapılan karadan ve havadan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 civarında kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yangın sonucunda 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman alanı zarar gördü. Ayrıca, bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, yangının bir şahsa ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığını belirledi.

BİGA’DA İKİNCİ YANGIN GERÇEKLEŞTİ

Biga ilçesinde ise Aksaz köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında başka bir yangın çıkıyor. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, yangına 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Bu yangın da saat 17.00’de kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, 2 dekar orman alanı ve 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma yapılan çalışmalar sonucunda yangının bir biçerdöverden kaynaklandığını tespit etti.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Çanakkale Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “İlimiz Merkez Erenköy köyü Yeni Mahalle mevkiinde, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 11.45 sıralarında, bir şahsa ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın meydana gelmiştir. Biga ilçesi Aksaz köyü Hamtoprak mevkiinde, aynı gün saat 15.20 sıralarında, biçerdöverden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Her iki yangın da söndürülmüş olup, olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.