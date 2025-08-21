Yangın Çorlu’da Tahta Barakada Başladı

YANGININ BAŞLANGICI VE SEBEBİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, apartmanın bitişiğindeki tahta bir barakada çıkan yangın, bitişik apartmanın dış cephesine sıçradı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Sırasıyla barakanın alev alması, bir süre sonra apartmanın elektrik tesisatında patlama sesi ile sonuçlandı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE PANİK DURUMU

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, bölgeye hızlıca birçok itfaiye personeli yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangın sırasında bazı vatandaşların, apartman içerisinde bulunan yavru kediler nedeniyle paniğe kapıldığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

KEDİLERİN KURTARILMASI VE YARALANMA OLMAMASI

Yangın sonucunda kediler, bir süre sonra sağ salim kurtarılmayı başardı. Vatandaşlar, kedileri kucaklayarak sevincini dile getirdi. Ayrıca, alevleri görünce panik yaşayan bir ikamet sakininin kızı da komşuları tarafından teselli edildi. Yangın sonrası trajik bir durum yaşanmazken, maddi çaplı hasar meydana geldi.