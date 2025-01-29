Yangın Denetimleri İstanbul’da Başlatıldı

OTEL YANGINI SONRASI DENETİM KARARLARI

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından İstanbul Valiliği, önemli bir genelge yayımladı. Genelge, İstanbul’daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin mevcut yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini vurguluyor.

DENETİM KOMİSYONLARI KURULACAK

Yayımlanan genelgede, “İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.” ifadesine yer verildi.

EXSİKLİKLER İVEDİLİKLE GİDERİLECEK

Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi gerektiği konusunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli önlemleri almayan ve sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılacağı, ayrıca yetkilere karşı gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtiliyor.