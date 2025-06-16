Yangın, Denizli’de Ağaçta Başladı

Yangın Sebebi Bilinmiyor

Denizli’nin Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki ağaç, henüz bilinemeyen bir neden nedeniyle alev aldı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyüyerek binanın dışına sıçradı. Ağaçtan çıkan alevler, binanın dış izolasyon malzemesini tutuşturarak 3’üncü katta yangına neden oldu.

Vatandaşların Müdahalesi

Yangını gören bina sakinleri, hemen yangın tüpleri ile ağaç yangınına karşı müdahalede bulundu. Ancak alevler hızla büyüyerek, binanın dış cephe izolasyon kaplamasını tutuşturdu ve 3’üncü kattaki daireyi alevler sardı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, durum kontrol altına almak için hemen harekete geçti. Tedbir amaçlı olarak 8 katlı bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından dolayı herhangi bir vatandaş etkilenmedi; ancak 3’üncü katta maddi hasar meydana geldi.

Yangının Görüntüsü İlgiyle İzlenildi

Yangını izleyen çevredeki vatandaşlar, evlerinin pencerelerinden ve yoldan alevlerin yükselişini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini merakla izledi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.