Yangın Depoda İçeceklerin Yanmasına Neden Oldu

YANGIN, GIDA DEPOSUNDA ÇIKTI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan bir gıda firmasına ait depoda, içecek ve yiyecek ürünlerinin yer aldığı alanda yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak içerideki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ulaş Organize Sanayi Bölgesi’nde öğle saatlerinde çıkan yangın, alevlerin hızla depoyu sarmasıyla birlikte fark edildi. Yangın ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese yönlendirildi. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri yaklaşık 1 saat süren yoğun bir çaba ile kontrol altına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni henüz belirsizliğini korurken, olay yeri uzman ekipler tarafından inceleniyor. Depodaki malzemelerin kullanılamaz hale gelmesi, yangının yarattığı zararın boyutunu gözler önüne seriyor.