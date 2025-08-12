Yangın Depoda Meydana Geldi, Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ADRES VE MÜDAHALE

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre Kılcan mevkiindeki Yavuz Selim mahallesinde bulunan bir depoda yangın çıkıyor. Yangının bildirilmesi sonrasında olay yerine hem polis hem de itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

GÜVENLİK VE MÜDAHALE

Polis ekipleri, yangının çıktığı çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyeciler alevlere müdahale ediyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürülüyor. Ancak depoda maddi hasar oluşuyor. Yangının nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler başlatılıyor.