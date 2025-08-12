Haberler

Yangın Depoda Meydana Geldi, Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ADRES VE MÜDAHALE

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre Kılcan mevkiindeki Yavuz Selim mahallesinde bulunan bir depoda yangın çıkıyor. Yangının bildirilmesi sonrasında olay yerine hem polis hem de itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

GÜVENLİK VE MÜDAHALE

Polis ekipleri, yangının çıktığı çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyeciler alevlere müdahale ediyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürülüyor. Ancak depoda maddi hasar oluşuyor. Yangının nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Haberler

Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.