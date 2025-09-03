Yangın Devam Ediyor; 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

YANGIN MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayseri OSB 12’nci Cadde’deki keçe fabrikasında meydana gelen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangına, toplamda 94 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale yapılıyor. Yangın sonucunda yaralanan iki itfaiye personeli ve bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı. Yangın bölgesine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Maalesef arzu edilmeyen bir tablo. Keçe fabrikası diye şehrimizin önemli sanayi tesislerinden birisi. 3 tane hangarda şu anda alevler halinde yangın devam ediyor. Makine parkının olduğu yerlere sıçramaması için gerekli önlemler alındı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GENEL DURUM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Başkan Büyükkılıç, “Bizi şu anda kısmen teselli eden boyutu çok şükür herhangi bir cana zarar gelmemiş olması. Organize sanayimizin itfaiye ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizim ekiplerimiz ve tüm ilçe belediyelerimizin araç gereçleri şu anda organize bir şekilde İtfaiye Daire Başkanımızın, genel sekreterimizin ve tabii sorumluluk makamındaki kardeşlerimizin kontrolü altında çalışmaları sürdürülüyor.” dedi. Ayrıca, yangının başka alanlara sıçramasının önlenmiş olduğunu belirtti.

YANGININ TAKİP EDİLMESİ

Tüm çalışmaların dikkatle sürdüğü bilgisini veren Başkan Büyükkılıç, “Sonuna kadar artık bu tablo takip edilecek. Daha sonra buradan çıkarılacak olan malzemelerin dağıtılmak suretiyle sönmesi, soğutulması üzerinde çalışma yapılacak.” ifadelerini kullandı. Yangın bölgesinde LPG tanklarının bulunduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Onlar soğutulup kontrol altına alındı. Çok şükür daha büyük felaketlerin olması önlendi.” diyerek vatandaşların bu süreçte gösterdiği metaneti takdir ettiğini belirtti.