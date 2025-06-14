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Yangın, Dubai’deki 67 Katlı Gökdelende

DUBAİ’DE YANGIN OLAYI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde bulunan 67 katlı gökdelende gece saatlerinde yangın meydana geldi. Dubai’nin Marina bölgesinde gerçekleşen bu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 6 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Tahliye Çalışmaları VE ZARAR GÖRMEDEN GEÇENLER

Yetkililer, yangın anında gökdelende bulunan 764 dairenin yer aldığı ve toplamda 3 bin 820 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Yangında herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirici bir gelişme olarak ifade ediliyor.

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