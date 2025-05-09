Yangın, Dükkanın Yangın Deposu İle Başladı

YANGIN BİTTİ, ONLARCA BEYAZ EŞYA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Küçükçekmece’de bir beyaz eşya deposunda başlayan yangın, hızla 3 katlı binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bu yangın sonucunda çok sayıda beyaz eşya kullanılamaz hale geldi ve binada büyük hasar meydana geldi. Yangın, saat 01.00 sularında, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde ortaya çıktı. 3 katlı binanın giriş katındaki beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, binanın tüm katlarına yayıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. 3 katlı bina ve giriş katındaki dükkan, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, onlarca beyaz eşya da alevlere kapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda alevler tamamen söndürüldü; olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadığı belirtildi. Yetkililer yangınla ilgili incelemelere başladı.

MAHALLELİLER YANGINI GÖRDÜ

Yangının 15 dakika süresince alevli bir şekilde sürdüğünü dile getiren mahalle sakini Salih Kartal, “Normalde Cemil Abi’nin dükkanı sokağın başındaydı. Sanırım burayı depo olarak kullanıyor. Kendisinin söylemesine göre cadde başındaki dükkana gidip gelene kadar burası alev almış. Başka biri içeriye bir şey atmış olabilir.” dedi. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadığını, fakat yaklaşık 15 dakika boyunca alevli bir şekilde yandığını belirten Kartal, “Bütün mahalle aşağı indi. Binada çok zarar gördü.” ifadelerini kullandı.