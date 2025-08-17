Yangın Dün Çıktı, 6 Köy Tahliye Edildi

Yangın dün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü çevresinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve alevlere hem havadan hem de karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın sebebiyle Tarihi Alan’ın kuzey hattı geçici olarak kapatıldı. Tahliye edilen köylerin sayısı toplamda 6’ya yükseldi, bu köyler arasında Kumköy, Yolağzı, Karainbeyli, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar yer alıyor.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Çanakkale Valiliği, Gelibolu Ilgardere köyünün de tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmadığını ifade eden vali, “Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğünü ve havanın aydınlanmasıyla hava araçlarıyla yeniden müdahaleye başlandığını paylaştı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdiği vurgulandı.

TARİHİ ALAN’A GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat ilçesi çevresinde devam eden orman yangını sebebiyle “ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu” belirtti. Ayrıca, Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici olarak ziyarete kapatılmış durumda. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.