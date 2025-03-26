Yangın Durağan’da Yayla Evini Yok Etti

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Sinop’un Durağan ilçesinde çıkan bir yangın, bir evi tamamen küle döndürüyor. Yangın, Durağan ilçesinin Kuz mevkisinde bulunan bir yayla evinde meydana geliyor.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Edinilen bilgilere göre, Ş.L. isimli şahsa ait yayla evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkıyor. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sarıyor.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülüyor. Ancak ev, tamamen yanarak kullanılmaz hale geliyor. Boş durumda olan evde, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtiliyor.