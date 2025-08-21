Yangın Eğitimi Verildi, Köy Muhtarları Hazır!

YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Taşova’da köy muhtarları ve azalara yönelik yangın söndürme eğitimi düzenlendi. Taşova Kaymakamlığı tarafından Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi’nde Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bu eğitim sunuldu. Eğitim öncesinde konuşan Kaymakam Salih Kartal, köy muhtarlarıyla böylesine kritik bir konuda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÖNEMLİ TEDBİRLER GEREKİYOR

Kartal, yangın anında vatandaşlar ile görevlilerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtirken, asıl önemli olanın yangının çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Tarlalarda hasat yapan biçerdöverlerin yanında mutlaka yangın söndürücü tankerlerin bulundurulması gerektiğini ve bunun takibinin muhtarlar tarafından yapılacağını ifade etti. “Anız yakılmaması konusunda vatandaşlarımız mutlaka uyarılacak. Anız yakmanın hem tarımsal bir faydası yok hem de yanan anızların içerisindeki canlıların yanmasından dolayı dinen uygun değil” diyen Kartal, muhtarların da en önemli rolü üstlendiğini belirtti. Su tankeri eksiği olan köylere destek çalışmalarının sürdüğünü ekleyen Kartal, yangınla mücadelenin her yıl daha fazla önem kazandığını sözlerine ekledi.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Kaymakam Kartal, eğitimlerin devam edeceğini ve her vatandaşa ulaşılması gerektiğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, köy muhtarlarına ve azalarına önce pratik daha sonra uygulamalı yangın eğitimi gerçekleştirdi.