Yangın, Ekiplerce Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde cağ kebabı dükkanlarında meydana gelen yangın, çok sayıda itfaiye ekibi, Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde bir lokantanın çatısında çıktı ve hızla çevredeki evlere ve bir otele yayıldı.

VALİDEN TALİMAT

Yangının ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kamu kurumlarından takviye ekiplerin bölgeye yönlendirilmesini sağladı. Yangının çevresindeki birçok dükkan da alevlerin tehdidi ile karşı karşıya kaldı ve dükkân sahipleri eşyalarını dışarı çıkarmak için yoğun bir çaba içerisine girdi. Yangın nedeniyle etkilen bir otel sahipleri ve misafirler bina dışına çıkarıldı.

ALEVLERLE MÜCADELE

Vatandaşlar, yangınla mücadele eden ekiplerle koordineli bir şekilde çalışarak destek verdi. Yangın, toplamda 1 buçuk saatlik bir müdahale sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Gelişmelerin takip edildiği bu olay, bölgedeki işletmeleri ve halkı endişelendiriyor.