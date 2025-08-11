Yangın Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü inşaat alanında henüz tamamlanmamış olan lojman binasının çatısında bir yangın meydana geldi. Yangında 4 katlı ahşap lojman binası tamamen yandı, müdahale edilen diğer binada ise hasar oluştu. Yangının, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi’nde bulunan inşaat alanındaki lojmanın çatısında çıktığı bildiriliyor.

ELEKTRİK KAYNAĞINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

İddiaya göre, yangın elektrik kaynağından çıktığı düşünülüyor. Durumun bildirilmesi üzerine orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Havadan 4 helikopter ile yapılan müdahaleye rağmen yangın, dumanları gökyüzüne yayarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun bir çaba gösteriyor.

ÇATIDA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Zaman zaman bahçelere sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıyor. Yangın sonucunda ahşap lojman tamamen kül olurken, yan taraftaki betonarme binanın çatısında da hasar meydana geldi. Yangın bölgesinde çatıda yangın süren binaya yönelik müdahaleler devam ediyor. Yangın bölgesindeki durum, drone ile görüntülendi.