Haberler

Yangın Ekiplerin Mücadelesi Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına karşı ekipler müdahale ediyor. Yangın sırasında ekipler, ormanda hayatta kalmaya çalışan kaplumbağalara su veriyor.

BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, Savur ilçesi sınırlarında, Yenilmez ve İçören Mahalleleri arasında belirlenemeyen bir sebepten ormanlık alanda yangın çıktığı bildiriliyor. Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Haberler

A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.