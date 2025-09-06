Yangın Ekiplerin Mücadelesi Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına karşı ekipler müdahale ediyor. Yangın sırasında ekipler, ormanda hayatta kalmaya çalışan kaplumbağalara su veriyor.

BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, Savur ilçesi sınırlarında, Yenilmez ve İçören Mahalleleri arasında belirlenemeyen bir sebepten ormanlık alanda yangın çıktığı bildiriliyor. Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.