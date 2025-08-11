Yangın, Elektrik Panosundan Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI KAT VE MÜDAHALE

Kayseri’de 14 katlı bir binanın 13’üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalan 25 kişi, itfaiye aracının sepeti ile güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda dumandan etkilenenlerden 4’ü çocuk toplamda 8 kişi hastaneye kaldırılırken, diğer vatandaşlara olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı. Ayrıca yangın sırasında mahsur kalan evcil hayvanların da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

YANGININ NEDENİ VE İNCELEME

Yangının, binadaki elektrik panosundan kaynaklandığı öne sürüldü. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri, binanın içinde detaylı bir inceleme yaptı. İnceleme sırasında elektrik panosundaki yanan kabloların görüntülerinin kameraya kaydedildiği belirtildi. Ayrıca, bir vatandaşın kedisiyle birlikte merdivenlerden indiği de gözlemlendi.