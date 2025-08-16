Yangın Enerjisi Düştü, Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen orman yangını, 22.5 saat sonrasında enerjisinin büyük ölçüde düştüğü bilgisi geldi. Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerinde başladı ve bu süre zarfında yoğun bir çalışma ile söndürme çabaları sürdürüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BÜYÜK DESTEK

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Karamürsel ilçemizdeki orman yangınının enerjisi büyük oranda düşmüş olmakla beraber, havadan ve karadan müdahale devam etmektedir” denildi. Yangının söndürülmesi için toplamda 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte. Ayrıca, Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, iletişimin sürekli sağlanabilmesi için 1’er adet mobil baz istasyonu ile bölgede bulunuyor.