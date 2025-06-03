Yangın Erbaa Lisesi’nde Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bir lisede meydana gelen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, okulun öğretmenler odasında gerçekleşti.

YANGININ SEBEPLERİ VE MÜDAHALE

Yangının çıkmasıyla birlikte meydana gelen yoğun duman, hızla tüm okulu etkisi altına aldı. Durumu hemen fark eden okul yönetimi, öğrencileri tahliye etti ve Erbaa İtfaiyesi yangına müdahaleye başladı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren bir çalışmayla yangını söndürdü fakat öğretmenler odasında ciddi bir zarar oluştu.

İNVESTİGASYON SÜRECİ

Yangının sebebini belirlemek üzere bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Bu tür olayların meydana gelmesi, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gereken bir konu.