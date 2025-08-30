Haberler

Yangın, Erdek’te Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE DURUMU

Balıkesir’in Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Zafer Sokak’ta yer alan bir evde yangın çıktı. Olay, A.V.G. adına kayıtlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple gerçekleşti.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangının büyümesini engelleyerek etkili bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN YOK, MADDİ HASAR VAR

Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

