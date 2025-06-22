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Yangın Erenköy-Yenimahalle’de başladı

 

YANGININ BAŞLANGICI VE BÜYÜMESİ

 

Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında yer alan tarım arazisinde çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangın, saat 12.00 sularında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde büyüyerek çevresini tehdit etmeye başladı.

 

FIRE SPORUNDA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın haber alır almaz bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahale yapıyor. Bu çalışmalar, yangının yayılmasını önlemek ve zararları en aza indirmek için sürdürülüyor.

 

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