Haberler

Yangın, Erzurum Restoran’ında Çıktı

YANGIN OLAYI

Erzurum’un Kongre Caddesi’nde bulunan bir cağ kebap restoranında yangın çıktı. Alevler ev ve bir otelin çatısına da sıçradı. Yangına yönelik ekiplerin müdahalesi hala sürüyor. Olay, gece saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinde yer alan cağ kebap restoranında gerçekleşti.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ

Yangının sebebi henüz netlik kazanmadı. Restoranda çıkan alevler hızla yayılarak yanındaki iş yerlerinin çatısına da ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Ekiplere ait yangın söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa’da Kamyonla Araç Çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirdiği, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alındı.
Haberler

Adana’da Kafeye İki Kez Saldırı!

Adana'nın Kozan ilçesindeki Eva Black kafeye peş peşe iki silahlı saldırı gerçekleştirildi. Müşteriler panik halinde mekandan kaçarken, saldırılar motosiklet ve beyaz otomobille yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.