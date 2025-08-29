Yangın, Erzurum Restoran’ında Çıktı

YANGIN OLAYI

Erzurum’un Kongre Caddesi’nde bulunan bir cağ kebap restoranında yangın çıktı. Alevler ev ve bir otelin çatısına da sıçradı. Yangına yönelik ekiplerin müdahalesi hala sürüyor. Olay, gece saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinde yer alan cağ kebap restoranında gerçekleşti.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ

Yangının sebebi henüz netlik kazanmadı. Restoranda çıkan alevler hızla yayılarak yanındaki iş yerlerinin çatısına da ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Ekiplere ait yangın söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor.