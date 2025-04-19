Yangın, Esenyurt’ta Çatıdan Sıçradı

YANGIN BELİRGİN BİR TEHLİKE OLDU

Esenyurt’ta, Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın, komşu binaya da sıçradı. Saat 17.00 sıralarında patlak veren yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın, kısa süre içinde büyüyerek yan binanın çatısına ulaşmayı başardı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesinin ardından, olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de destek ekipler geldi. Yapılan müdahale sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ancak yangın sebebiyle her iki binanın çatısında önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının başladığı ve büyüdüğü anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.