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Yangın Esenyurt’ta Kısa Sürede Söndürüldü

ESENYURT’TA ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Esenyurt’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, saat 13.30 civarında Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine hızlıca itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın, ekiplerin etkin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

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