Yangın Eve Sıçradı, Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Bingöl’de ormanlık alanda meydana gelen yangın, bir evin acil durum yaşamasına sebep oldu. Olay, Genç ilçesi Yazkonağı Doğanlar mezrasında gerçekleşti. Yangın, ormanlık alanın ortasında çıktıktan sonra çevresindeki yapıları tehdit etmeye başladı.

EŞKİP MÜDAHALESİ

Yangının yaşanması üzerine hemen olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ve olay yerindeki hasar hakkında detaylı bir araştırma yapılması planlanıyor.