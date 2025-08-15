Haberler

Yangın, Eyüpsultan’da kısa sürede söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Eyüpsultan’da bulunan Metro İstanbul’a ait şantiyenin trafosunda yangın meydana geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ VE TEDBİRLER

Trafodan çıkan yangın sonrası elektrik kabloları koparak otluk alana düştü. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyümeye başladı ve ağaçlık alana sıçradı. Durumun ciddiyetini fark eden yetkililer, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE İNCELEME

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının meydana gelişine dair detaylı bir inceleme başlatıldı.

