Yangın, Fabrikada Büyük Zarar Verdi

YANGININ ZARARLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan havadan görüntüleme, fabrikanın maruz kaldığı büyük zararı gözler önüne seriyor. Dron ile kaydedilen görüntülerde, fabrikanın geniş bir bölümünün tamamen kül olduğu, çatının çöktüğü ve bazı kısımların kullanılmaz hale geldiği gözlemleniyor. Yangın, Arnavutköy Hadımköy Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde bir lojistik firmasına ait depoda çıkmıştı.

CAN KAYBI OLMADAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda etkili olan alevler, gece boyunca süren yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmış. Bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış. Ancak yangın sebebiyle fabrikada milyonlarca liralık maddi hasar oluştuğu tahmin ediliyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fabrika bahçesinde, tedbir amaçlı bekleyen itfaiye ekipleri, günün ilk saatlerinde soğutma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan teknik inceleme ise hala devam ediyor. Dron kamerasıyla çekilen görüntülerde, alanın büyük bir kısmının hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği net olarak görülüyor.